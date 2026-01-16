https://ria.ru/20260116/peskov-2068290570.html
Песков прокомментировал ситуацию в ближневосточном регионе
Песков прокомментировал ситуацию в ближневосточном регионе - РИА Новости, 16.01.2026
Песков прокомментировал ситуацию в ближневосточном регионе
Ситуация в ближневосточном регионе весьма накаленная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
Песков прокомментировал ситуацию в ближневосточном регионе
Песков: ситуация в ближневосточном регионе весьма накаленная