13:03 16.01.2026
Песков прокомментировал ситуацию в ближневосточном регионе
Ситуация в ближневосточном регионе весьма накаленная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал ситуацию в ближневосточном регионе

Песков: ситуация в ближневосточном регионе весьма накаленная

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ситуация в ближневосточном регионе весьма накаленная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация весьма накаленная в регионе", - сказал Песков журналистам, упоминая ближневосточный регион.
