Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии, заявил Песков
Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:03:00+03:00
2026-01-16T13:03:00+03:00
2026-01-16T13:16:00+03:00
Песков: Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг Гренландии