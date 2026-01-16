Песков оценил ситуацию вокруг Гренландии

«

"Ситуация необычная, я бы даже сказал, экстраординарная с точки зрения международного права, с другой стороны, в связи с тем, что в Вашингтоне президент Трамп, <...> он сам об этом говорил, что международное право не представляет для него приоритетную субстанцию. Ситуация развивается по другой траектории, мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой", — отметил он.