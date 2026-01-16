Рейтинг@Mail.ru
13:02 16.01.2026 (обновлено: 13:50 16.01.2026)
Песков оценил ситуацию вокруг Гренландии
Россия, как и весь мир, следит за экстраординарной ситуацией вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
Песков оценил ситуацию вокруг Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия, как и весь мир, следит за экстраординарной ситуацией вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ситуация необычная, я бы даже сказал, экстраординарная с точки зрения международного права, с другой стороны, в связи с тем, что в Вашингтоне президент Трамп, <...> он сам об этом говорил, что международное право не представляет для него приоритетную субстанцию. Ситуация развивается по другой траектории, мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой", — отметил он.

Москва исходит из того, что Гренландия принадлежит Копенгагену, подчеркнул Песков.
"Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться. И мы также слышали заявление из Вашингтона, что Вашингтон формулирует денежное предложение о приобретении Гренландии в том или ином виде", — добавил представитель Кремля.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на остров. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В среду главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.
Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Президент США также призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для обострения.

Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными. На днях на остров стали прибывать военные из европейских стран, однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что это не повлияет на планы Трампа.
