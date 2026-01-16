https://ria.ru/20260116/peskov-2068289917.html
У России есть диалог с США, с Европой его нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у РФ есть диалог с США, а с Европой его нет. РИА Новости, 16.01.2026
