МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах "Северных потоков", и определить ответственность за вину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно опубликованному в четверг на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил по делу под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
"Конечно, давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этом стоит, и также определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о постановлении верхового суда ФРГ о подрывах "Северных потоков".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.