Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 16.01.2026 (обновлено: 08:55 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/pereprava-2068227536.html
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 16.01.2026
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Российские войска уничтожили авиабомбами ФАБ-500 переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:18:00+03:00
2026-01-16T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068229268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce736e301a891b1f0fd06e9a638513b0.jpg
https://ria.ru/20260114/vsu-2067721095.html
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067302545.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
2026-01-16T08:18
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068229268_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef416678fc1609093cbefd8c04ac6193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, валерий герасимов, владимир путин, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

ВС РФ авиабомбами уничтожили переправу ВСУ через Оскол в Харьковской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили авиабомбами ФАБ-500 переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«

"В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС России была обнаружена переправа через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.

Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины
14 января, 06:34
Бойцы ВКС нанесли удар по цели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", — добавили в министерстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области
12 января, 06:34
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как подчеркивали в Минобороны, российские войска пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска. Со своей стороны, президент отмечал, что перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала