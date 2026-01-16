ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

"В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС России была обнаружена переправа через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", — добавили в министерстве.

Как подчеркивали в Минобороны, российские войска пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска. Со своей стороны, президент отмечал, что перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.