ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили авиабомбами ФАБ-500 переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС России была обнаружена переправа через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.
Бойцы ВКС нанесли удар по цели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", — добавили в министерстве.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как подчеркивали в Минобороны, российские войска пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска. Со своей стороны, президент отмечал, что перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.
