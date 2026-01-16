МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев продолжает отказываться от переговоров с Россией, несмотря на ухудшающееся положение на фронте, из-за зависимости от стран Запада, пишет китайский портал Sohu.
"В этой отчаянной ситуации, когда нет ни людей, ни боеприпасов, глава киевского режима Владимир Зеленский по-прежнему отказывается вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. За этой неадекватной позицией украинского лидера стоят жесткие внешние силы, которые связали ему руки", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, серьезным доказательством этой ситуации, в частности, стала глубокая вовлеченность иностранных наемников в конфликт.
Как отмечается в статье, западные силы, по сути, захватили контроль над принятием военных решений на Украине.
"Как только киевский режим собирается начать мирные переговоры, эти внешние силы неизбежно встают у него на пути", — резюмировал автор публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Во Франции набросились на Зеленского из-за США
Вчера, 16:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>