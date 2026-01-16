Рейтинг@Mail.ru
"Это клеймо". На Западе сделали необычное заявление о переговорах с Россией
16.01.2026
"Это клеймо". На Западе сделали необычное заявление о переговорах с Россией
"Это клеймо". На Западе сделали необычное заявление о переговорах с Россией
Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:20:00+03:00
2026-01-16T16:20:00+03:00
"Это клеймо". На Западе сделали необычное заявление о переговорах с Россией

Lidovky: Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky.
"Он должен действовать с нейтральных позиций, причем в ситуации, когда сам нейтралитет выглядит с точки зрения Киева или западных СМИ "позорно". Это буквально клеймо для преступника", — говорится в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
13 января, 11:20
Отмечается, что сам поиск переговорщика для восстановления отношений с Москвой говорит о том, что Европа переживает коренные изменения.
Кроме того, в статье подчеркивается, что ЕС может обрести весомые переговорные позиции только в том случае, если его представитель будет относиться к Киеву и Москве как к равноценным партнерам.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
21 декабря 2025, 16:30
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
