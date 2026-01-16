МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европе необходимо найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Россией, пишет Lidovky.
"Он должен действовать с нейтральных позиций, причем в ситуации, когда сам нейтралитет выглядит с точки зрения Киева или западных СМИ "позорно". Это буквально клеймо для преступника", — говорится в публикации.
Кроме того, в статье подчеркивается, что ЕС может обрести весомые переговорные позиции только в том случае, если его представитель будет относиться к Киеву и Москве как к равноценным партнерам.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
