Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах

ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян Премьер Армении Никол Пашинян пригласил желающих 30 января на танцплощадку, пообещав сыграть для них на ударных инструментах.

Четырнадцатого января Пашинян , недавно научившийся играть на ударных инструментах, опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. На видео, которое Пашинян выложил в Telegram-канале, в резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - клавишник, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригасить молодежь на дискотеку.

"Как я уже говорил, приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване . О более конкретном месте мы сообщим дополнительно", - написал Пашинян в своем Telegram-канале.

На опубликованной афише сообщается, что мероприятие состоится 30 января в 18.30 мск. Там же Пашинян выложил QR-код, по которому можно зарегистрироваться на мероприятие.

Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.