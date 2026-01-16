Рейтинг@Mail.ru
23:54 16.01.2026
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах
Премьер Армении Никол Пашинян пригласил желающих 30 января на танцплощадку, пообещав сыграть для них на ударных инструментах. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:54:00+03:00
2026-01-16T23:54:00+03:00
в мире
ереван
армения
никол пашинян
ереван
армения
в мире, ереван, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах

Пашинян пригласил желающих на танцпол в Ереване, где сыграет на ударных

© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян пригласил желающих 30 января на танцплощадку, пообещав сыграть для них на ударных инструментах.
Четырнадцатого января Пашинян, недавно научившийся играть на ударных инструментах, опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. На видео, которое Пашинян выложил в Telegram-канале, в резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - клавишник, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригасить молодежь на дискотеку.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии Гражданский договор, переросшего в новогодний корпоратив. - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
28 декабря 2025, 23:35
"Как я уже говорил, приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване. О более конкретном месте мы сообщим дополнительно", - написал Пашинян в своем Telegram-канале.
На опубликованной афише сообщается, что мероприятие состоится 30 января в 18.30 мск. Там же Пашинян выложил QR-код, по которому можно зарегистрироваться на мероприятие.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр экономики Армении рассказал, как Пашинян учился играть на ударных
28 декабря 2025, 15:59
 
