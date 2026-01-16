https://ria.ru/20260116/pashinyan-2068437678.html
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах - РИА Новости, 16.01.2026
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах
Премьер Армении Никол Пашинян пригласил желающих 30 января на танцплощадку, пообещав сыграть для них на ударных инструментах. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:54:00+03:00
2026-01-16T23:54:00+03:00
2026-01-16T23:54:00+03:00
в мире
ереван
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065090115_0:162:795:609_1920x0_80_0_0_8a589417be13bb9c8fcb0de4ced2d566.jpg
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065249376.html
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065188450.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065090115_0:88:795:684_1920x0_80_0_0_24260373e564ecc11638964f32b346d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян
Пашинян пригласил желающих на танцпол, где сыграет на ударных инструментах
Пашинян пригласил желающих на танцпол в Ереване, где сыграет на ударных
ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян пригласил
желающих 30 января на танцплощадку, пообещав сыграть для них на ударных инструментах.
Четырнадцатого января Пашинян
, недавно научившийся играть на ударных инструментах, опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. На видео, которое Пашинян выложил в Telegram-канале, в резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - клавишник, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригасить молодежь на дискотеку.
"Как я уже говорил, приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете. Встреча состоится в Ереване
. О более конкретном месте мы сообщим дополнительно", - написал Пашинян в своем Telegram-канале.
На опубликованной афише сообщается, что мероприятие состоится 30 января в 18.30 мск. Там же Пашинян выложил QR-код, по которому можно зарегистрироваться на мероприятие.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.