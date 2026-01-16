https://ria.ru/20260116/park-2068302511.html
В Минпромторге рассказали о планах по внедрению промышленных роботов
В Минпромторге рассказали о планах по внедрению промышленных роботов - РИА Новости, 16.01.2026
В Минпромторге рассказали о планах по внедрению промышленных роботов
К 2030 году в России должно насчитываться более 100 тысяч промышленных роботов, рассказали РИА Новости в Минпромторге. РИА Новости, 16.01.2026
В Минпромторге рассказали о планах по внедрению промышленных роботов
Минпромторг: к 2030 году парк промышленных роботов превысит 100 тысяч единиц
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году в России должно насчитываться более 100 тысяч промышленных роботов, рассказали РИА Новости в Минпромторге.
"Чтобы к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации, нам нужно достичь общепромышленного уровня в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием мы директивно повысили планку до 230", — сказали в ведомстве.
Там отметили, что добиться этого позволит парк роботов в более чем 100 тысяч единиц. Поэтому стоит задача внедрить еще порядка 80 тысяч роботов.
По данным Минпромторга
, в 2024 году в стране ввели в строй около восьми тысяч роботов, а в их парк на предприятиях обрабатывающей промышленности в общей сложности составил примерно 21 тысячу. Плотность роботизации оценивалась в 29 роботов на 10 тысяч сотрудников.
С 1 января вступил в силу первый в России
ГОСТ для внедрения промышленных роботов. Как отмечалось, стандарты в этой сфере позволят компаниям быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся.