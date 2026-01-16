В Минпромторге рассказали о планах по внедрению промышленных роботов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. К 2030 году в России должно насчитываться более 100 тысяч промышленных роботов, рассказали РИА Новости в Минпромторге.

"Чтобы к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации, нам нужно достичь общепромышленного уровня в 145 роботов на 10 тысяч сотрудников. При этом для госкорпораций и компаний с госучастием мы директивно повысили планку до 230", — сказали в ведомстве.