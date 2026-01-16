Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 16.01.2026
Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура
Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура
Освобождение населенного пункта Жовтневое позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская область
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура

Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Жовтневое позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство сообщило об освобождении Жовтневого в Запорожской области силами группировки войск "Восток" в пятницу.
"Освобождение населенного пункта Жовтневое позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала
