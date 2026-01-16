https://ria.ru/20260116/osvobozhdenie-2068339926.html
Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура
Освобождение Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу Гайчура
Освобождение населенного пункта Жовтневое позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения РИА Новости, 16.01.2026
