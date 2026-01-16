Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
20:02 16.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
Европа не способна создать аналог "Орешника" в ближайшие годы, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.01.2026
европа, в мире, украина, москва, владимир путин
Европа, В мире, Украина, Москва, Владимир Путин
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"

MWM: Европа не способна создать аналог "Орешника" в ближайшие годы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европа не способна создать аналог "Орешника" в ближайшие годы, пишет Military Watch Magazine.
"Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с "Орешником", до середины 2030-х годов, а в случае успеха ее стоимость, вероятно, будет в несколько раз выше стоимости российской", — говорится в публикации.
"Курица с отрезанной головой". Слова Макрона о России разозлили французов
Вчера, 10:32
Отмечается, что серьезным ограничением для европейцев стало то, что они не располагают гиперзвуковыми управляемыми ракетами, сопоставимыми с российскими: "Орешник" имеет гораздо более высокие требования к точности из-за того, что система может производиться в неядерном исполнении.
Кроме того, как подчеркивает MWM, на пользу Москве играет постоянное производство стратегических ракет в больших количествах.
Ранее президент Франции Эммануэль во время встречи с военнослужащими на авиабазе Истр заявил, что Европе нужно оружие, сопоставимое с "Орешником", комментируя удары по целям на Украине.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
15 января, 17:43
 
