На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"

"Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с "Орешником", до середины 2030-х годов, а в случае успеха ее стоимость, вероятно, будет в несколько раз выше стоимости российской", — говорится в публикации.