На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
На Западе сообщили плохие новости Макрону после заявления об "Орешнике"
Европа не способна создать аналог "Орешника" в ближайшие годы, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.01.2026
MWM: Европа не способна создать аналог "Орешника" в ближайшие годы
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости
. Европа не способна создать аналог "Орешника" в ближайшие годы, пишет Military Watch Magazine.
"Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с "Орешником", до середины 2030-х годов, а в случае успеха ее стоимость, вероятно, будет в несколько раз выше стоимости российской", — говорится в публикации.
Отмечается, что серьезным ограничением для европейцев стало то, что они не располагают гиперзвуковыми управляемыми ракетами, сопоставимыми с российскими: "Орешник" имеет гораздо более высокие требования к точности из-за того, что система может производиться в неядерном исполнении.
Кроме того, как подчеркивает MWM, на пользу Москве
играет постоянное производство стратегических ракет в больших количествах.
Ранее президент Франции
Эммануэль во время встречи с военнослужащими на авиабазе Истр заявил, что Европе
нужно оружие, сопоставимое с "Орешником", комментируя удары по целям на Украине
.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине
в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина
. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.