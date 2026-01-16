Вольфович выразил надежду, что Белоруссии не придется применять "Орешник"

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович надеется, что с территории страны не будет применяться размещенный в республике новейший российский ракетный комплекс "Орешник".
"Не хотелось бы, чтобы этот "Орешник" действовал с территории Беларуси. Еще раз говорю: "Орешник", тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, (необходимы - ред.) только для защиты территории нашей страны", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Госсекретарь подчеркнул, что Белоруссия была и остается миролюбивой страной, которая готова к добрососедским конструктивным взаимоотношениям и диалогу. В этой связи он напомнил о регулярно проходящих у границ республики мероприятиях боевой подготовки стран НАТО. "Пролеты авиации, разведка, действия сил специального назначения вдоль нашей государственной границы", - перечислил Вольфович.
Он указал, что белорусские военные все аналогичные мероприятия и учения проводим в глубине территории страны, никого не провоцируя и никому не угрожая. "Мы не увеличиваем свои вооруженные силы. Да, мы делаем упор на качество, содержание, подготовку, бережное отношение к технике", - сказал госсекретарь белорусского совбеза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря 2025 года сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов. Минобороны РФ 30 декабря 2025 года сообщило, что "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
