Вольфович выразил надежду, что Белоруссии не придется применять "Орешник"

"Не хотелось бы, чтобы этот "Орешник" действовал с территории Беларуси. Еще раз говорю: "Орешник", тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, (необходимы - ред.) только для защиты территории нашей страны", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.

Он указал, что белорусские военные все аналогичные мероприятия и учения проводим в глубине территории страны, никого не провоцируя и никому не угрожая. "Мы не увеличиваем свои вооруженные силы. Да, мы делаем упор на качество, содержание, подготовку, бережное отношение к технике", - сказал госсекретарь белорусского совбеза.