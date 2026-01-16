"Все кончено": в США раскрыли, чем запуск "Орешника" обернется для России

«

"Запустив вторую ракету "Орешник", Россия показала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов. Она введена в строй. <…> Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют", — подытожил Риттер.