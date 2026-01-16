"Все кончено": в США раскрыли, чем запуск "Орешника" обернется для России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Недавний запуск "Орешника" закрепил за Россией доминирование над Западом в гонке вооружений XXI века, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина", — отметил эксперт.
По его словам, получение Москвой такого вооружения как "Орешник" стало козырем в вопросе обеспечения стратегической безопасности в отношениях с Западом.
«
"Запустив вторую ракету "Орешник", Россия показала, что это оружие теперь является основополагающей частью их ядерного стратегического сдерживания против Европы и Соединенных Штатов. Она введена в строй. <…> Русские не собираются сдаваться. Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют", — подытожил Риттер.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.