МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Удар "Орешником" по Украине доказал, что Запад вынудил украинцев сражаться с непробиваемой силой, обрекая их на уничтожение, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"Это вызвало шок повсюду. И в Киеве пытаются представить это так, будто это не имеет большого значения. Но в действительности мы же видим, что происходит на Украине", — прокомментировал эксперт российскую атаку.
«
"И опять же, Москва проявила невероятное терпение. Знаете, они действительно очень старались убедить Киев пойти по легкому пути. <…> Вот почему я говорю, что кураторы из Вашингтона, Лондона и Европейского союза — это на самом деле военные преступники и преступники против человечности. Они намеренно убивают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной. С этим НАТО не может бороться. Они знают, что в конце концов их разгромят. Их просто уничтожат. И что же они сделали? Эти трусы выбросили бедняг из Украины. Хотя, конечно, многие из них сами являются военными преступниками", — подытожил Мартьянов.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.