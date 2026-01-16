«

"И опять же, Москва проявила невероятное терпение. Знаете, они действительно очень старались убедить Киев пойти по легкому пути. <…> Вот почему я говорю, что кураторы из Вашингтона, Лондона и Европейского союза — это на самом деле военные преступники и преступники против человечности. Они намеренно убивают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной. С этим НАТО не может бороться. Они знают, что в конце концов их разгромят. Их просто уничтожат. И что же они сделали? Эти трусы выбросили бедняг из Украины. Хотя, конечно, многие из них сами являются военными преступниками", — подытожил Мартьянов.