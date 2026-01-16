https://ria.ru/20260116/oregon-2068223489.html
У берегов Орегона произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов американского штата Орегон на тихоокеанском побережье, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов американского штата Орегон на тихоокеанском побережье, сообщает
Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 420 километрах северо-восточнее города Сейлем. Их очаг залегал на глубине 7,1 километра.
О жертвах или разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.