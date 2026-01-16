Рейтинг@Mail.ru
У берегов Орегона произошло землетрясение - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 16.01.2026 (обновлено: 07:00 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/oregon-2068223489.html
У берегов Орегона произошло землетрясение
У берегов Орегона произошло землетрясение - РИА Новости, 16.01.2026
У берегов Орегона произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов американского штата Орегон на тихоокеанском побережье, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:59:00+03:00
2026-01-16T07:00:00+03:00
в мире
орегон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20260115/zemletrjasenie-2068018442.html
орегон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, орегон, сша
В мире, Орегон, США
У берегов Орегона произошло землетрясение

У берегов Орегона произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов американского штата Орегон на тихоокеанском побережье, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 420 километрах северо-восточнее города Сейлем. Их очаг залегал на глубине 7,1 километра.
О жертвах или разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
У берегов Аляски зафиксировали землетрясение
Вчера, 12:15
 
В миреОрегонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала