Орбан удивился, что европейцы верят сказкам про репарации от России - РИА Новости, 16.01.2026
11:33 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/orban-2068264070.html
Орбан удивился, что европейцы верят сказкам про репарации от России
Орбан удивился, что европейцы верят сказкам про репарации от России - РИА Новости, 16.01.2026
Орбан удивился, что европейцы верят сказкам про репарации от России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление, что европейцы верят "детским сказкам" политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия, и не... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:33:00+03:00
2026-01-16T11:33:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
Орбан удивился, что европейцы верят сказкам про репарации от России

Орбан удивился, что европейцы верят детским сказкам про репарации от России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление, что европейцы верят "детским сказкам" политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия, и не восстают против тех, кто отправляет миллиарды их налогов на Украину.
По его словам, европейские политики "выбрасывают на ветер сотни миллиардов из денег европейских налогоплательщиков", исходя из предположения, что "Россия заплатит репарации, и Европа таким образом получит назад деньги, данные Украине".
"Я еще не встречал человека, серьезного эксперта, который бы утверждал, что русских можно победить на фронте до такой степени, что они будут обязаны платить репарации. Это выходит за рамки детских сказок. Граждан Западной Европы кормят россказнями и сдерживают их недовольство", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что "с удивлением наблюдает, как долго это тянется", пока "народ не восстанет", поскольку в Венгрии он бы "уже через неделю не могу бы занимать свою должность", так как венгры сочли бы подобное заявление аферой и посмеялись бы.
В МИД РФ ранее не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких "репараций" украинской стороне оторваны от реальности.
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
14 января, 18:55
 
