Орбан удивился, что европейцы верят сказкам про репарации от России

БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удивление, что европейцы верят "детским сказкам" политиков про репарации, которые якобы выплатит Россия, и не восстают против тех, кто отправляет миллиарды их налогов на Украину.
По его словам, европейские политики "выбрасывают на ветер сотни миллиардов из денег европейских налогоплательщиков", исходя из предположения, что "Россия заплатит репарации, и Европа таким образом получит назад деньги, данные Украине".
"Я еще не встречал человека, серьезного эксперта, который бы утверждал, что русских можно победить на фронте до такой степени, что они будут обязаны платить репарации. Это выходит за рамки детских сказок. Граждан Западной Европы кормят россказнями и сдерживают их недовольство", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Орбан отметил, что "с удивлением наблюдает, как долго это тянется", пока "народ не восстанет", поскольку в Венгрии он бы "уже через неделю не могу бы занимать свою должность", так как венгры сочли бы подобное заявление аферой и посмеялись бы.