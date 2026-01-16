Рейтинг@Mail.ru
Без российского газа у Венгрии были бы проблемы зимой, заявил Орбан - РИА Новости, 16.01.2026
10:18 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/orban-2068245701.html
Без российского газа у Венгрии были бы проблемы зимой, заявил Орбан
Без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой, но поставки идут постоянно и запасов достаточно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:18:00+03:00
2026-01-16T10:18:00+03:00
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20251215/vengriya-2062121465.html
венгрия
россия
в мире, венгрия, россия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан
Без российского газа у Венгрии были бы проблемы зимой, заявил Орбан

Орбан: без российского газа у Венгрии были бы проблемы этой зимой

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой, но поставки идут постоянно и запасов достаточно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Зиму мы начали с запасом более 40% годового потребления. Так что у нас еще есть много запасов. По сути, нам даже не нужно использовать резерв, а если и нужно, то только небольшой процент, потому что поставки поступают постоянно. Так что газоснабжение страны не было прервано. Это ключевой вопрос, потому что если бы не было газа и запасов, то у нас были бы проблемы. Но это не так", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии отказаться от российского газа
15 декабря 2025, 13:22
 
В миреВенгрияРоссияВиктор Орбан
 
 
Версия 2023.1 Beta
