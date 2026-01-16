https://ria.ru/20260116/orban-2068245701.html
Без российского газа у Венгрии были бы проблемы зимой, заявил Орбан
Без газа из России у Венгрии были бы проблемы этой зимой, но поставки идут постоянно и запасов достаточно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 16.01.2026
