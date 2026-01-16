Опрос показал, как украинцы относятся к онлайн-голосованию на выборах

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 70% граждан Украины не поддерживает идею онлайн-голосования на президентских выборах из-за риска фальсификации результатов, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если просто спрашивать (без дополнительной информации), 60% негативно относятся к идее голосования онлайн и только 35% - позитивно. Если же давать дополнительные пояснения, то 71% выбирают вариант с критическим отношением к голосованию онлайн, поскольку это создает риск фальсификации", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 8% респондентов, 21% опрошенных поддержали идею голосования через интернет.

Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем принял участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3% для показателей около 50%, 4,6% - для показателей около 25%, 3,2% - для показателей около 10%, 2,4% - для показателей около 5%.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.