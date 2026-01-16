Рейтинг@Mail.ru
18:18 16.01.2026
Опрос показал, как украинцы относятся к онлайн-голосованию на выборах
Опрос показал, как украинцы относятся к онлайн-голосованию на выборах
КМИС: более 70% украинцев не одобряют идею выборов в онлайн-формате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Украины на одном из избирательных участков Киева
Голосование на выборах президента Украины на одном из избирательных участков Киева. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 70% граждан Украины не поддерживает идею онлайн-голосования на президентских выборах из-за риска фальсификации результатов, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Если просто спрашивать (без дополнительной информации), 60% негативно относятся к идее голосования онлайн и только 35% - позитивно. Если же давать дополнительные пояснения, то 71% выбирают вариант с критическим отношением к голосованию онлайн, поскольку это создает риск фальсификации", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 8% респондентов, 21% опрошенных поддержали идею голосования через интернет.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине
26 декабря 2025, 14:25
Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем принял участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3% для показателей около 50%, 4,6% - для показателей около 25%, 3,2% - для показателей около 10%, 2,4% - для показателей около 5%.
В декабре глава фракции Владимира Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Связали руки". СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским
Вчера, 17:19
 
