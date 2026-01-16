Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/opros-2068317008.html
Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО
Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО - РИА Новости, 16.01.2026
Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО
Большинство немцев опасается, что политика президента США Дональда Трампа угрожает дальнейшему существованию НАТО, следует из опроса Politbarometer телеканала... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:40:00+03:00
2026-01-16T14:40:00+03:00
в мире
сша
гренландия
европа
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20260115/opros-2068192020.html
https://ria.ru/20260115/kuper-2068192493.html
сша
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Гренландия, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО

ZDF: большинство немцев боится, что политика Трампа угрожает существованию НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Большинство немцев опасается, что политика президента США Дональда Трампа угрожает дальнейшему существованию НАТО, следует из опроса Politbarometer телеканала ZDF.
Согласно результатам опроса, 78% немцев считают, что политический курс американского лидера ставит под угрозу дальнейшее существование Североатлантического альянса. С этим несогласны всего 18% опрошенных.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО
15 января, 23:07
Кроме того, 69% придерживаются мнения, что Евросоюз должен осуждать вмешательство США в дела других государств с использованием военной силы, а 22% считают, что ЕС должен оставаться в стороне в таких вопросах.
Опрос проводился 13-15 января среди 1245 немцев, обладающих избирательным правом. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.
Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что в ЕС размышляют над тем, как можно было бы ответить США из-за их притязаний на Гренландию, но боятся возможных последствий для себя. Неназванный дипломат НАТО заявил изданию, что попытка надавить на США может обернуться для Европы ответным ущербом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Британия поддержала идею запуска операции НАТО "Арктический часовой"
15 января, 23:14
 
В миреСШАГренландияЕвропаДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала