Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Большинство немцев опасается, что политика президента США Дональда Трампа угрожает дальнейшему существованию НАТО, следует из опроса Politbarometer телеканала ZDF.
Согласно результатам опроса, 78% немцев считают, что политический курс американского лидера ставит под угрозу дальнейшее существование Североатлантического альянса. С этим несогласны всего 18% опрошенных.
Опрос проводился 13-15 января среди 1245 немцев, обладающих избирательным правом. Погрешность варьируется от двух до трех процентных пунктов.
Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников писало, что в ЕС размышляют над тем, как можно было бы ответить США из-за их притязаний на Гренландию, но боятся возможных последствий для себя. Неназванный дипломат НАТО заявил изданию, что попытка надавить на США может обернуться для Европы ответным ущербом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.