ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ охотятся за эвакуационными группами и санитарным транспортом, атакуя медиков и раненых, рассказал РИА Новости командир медицинского отделения 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гринч".

"Почти при каждой эвакуации противник старается достать и эвакуационную группу, и раненых бойцов. Выслеживает, вычисляет и дронами, и минометами, и всем возможным", - сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что такие атаки стали рутиной, и практически каждый выезд проходит под огнем. Боец рассказал о последней сложной эвакуации, в ходе которой группе пришлось работать под постоянным преследованием дронов.