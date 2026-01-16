Рейтинг@Mail.ru
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец - РИА Новости, 16.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 16.01.2026
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец

Операторы дронов ВСУ охотятся за санитарными авто при эвакуации раненых

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ охотятся за эвакуационными группами и санитарным транспортом, атакуя медиков и раненых, рассказал РИА Новости командир медицинского отделения 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гринч".
"Почти при каждой эвакуации противник старается достать и эвакуационную группу, и раненых бойцов. Выслеживает, вычисляет и дронами, и минометами, и всем возможным", - сказал военнослужащий.
Он подчеркнул, что такие атаки стали рутиной, и практически каждый выезд проходит под огнем. Боец рассказал о последней сложной эвакуации, в ходе которой группе пришлось работать под постоянным преследованием дронов.
"Выдвинулись их (раненых - ред.) забирать под птицами (дронами - ред.), под преследованием. Эвакуация прошла хорошо, мы их забрали. Но на датчиках и детекторах везде постоянно птицы кружились, постоянно РЭБы (системы радиоэлектронной борьбы - ред.) глушили их. Всегда стараемся все сделать красиво, четко, довезти парней", - поделился подробностями "Гринч".
Уничтожение переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ВС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
