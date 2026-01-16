https://ria.ru/20260116/operatory-2068238779.html
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец
Операторы дронов ВСУ охотятся за эвакуационными группами и санитарным транспортом, атакуя медиков и раненых, рассказал РИА Новости командир медицинского... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T09:26:00+03:00
2026-01-16T09:26:00+03:00
2026-01-16T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20260116/pereprava-2068227536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ целенаправленно атакуют машины, эвакуирующие раненых, рассказал боец
Операторы дронов ВСУ охотятся за санитарными авто при эвакуации раненых
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ охотятся за эвакуационными группами и санитарным транспортом, атакуя медиков и раненых, рассказал РИА Новости командир медицинского отделения 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Гринч".
"Почти при каждой эвакуации противник старается достать и эвакуационную группу, и раненых бойцов. Выслеживает, вычисляет и дронами, и минометами, и всем возможным", - сказал военнослужащий.
Он подчеркнул, что такие атаки стали рутиной, и практически каждый выезд проходит под огнем. Боец рассказал о последней сложной эвакуации, в ходе которой группе пришлось работать под постоянным преследованием дронов.
"Выдвинулись их (раненых - ред.) забирать под птицами (дронами - ред.), под преследованием. Эвакуация прошла хорошо, мы их забрали. Но на датчиках и детекторах везде постоянно птицы кружились, постоянно РЭБы (системы радиоэлектронной борьбы - ред.) глушили их. Всегда стараемся все сделать красиво, четко, довезти парней", - поделился подробностями "Гринч".