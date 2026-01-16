https://ria.ru/20260116/ombudsmen-2068363389.html
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим - РИА Новости, 16.01.2026
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим
Судебный процесс над российским археологом Александром Бутягиным, задержанным в Польше за раскопки в Крыму, является политическим и не имеет никакого отношения...
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Судебный процесс над российским археологом Александром Бутягиным, задержанным в Польше за раскопки в Крыму, является политическим и не имеет никакого отношения к каким-либо нарушениям правовых норм, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.
"Александр Бутягин
– это человек науки, выдающийся ученый, который много сделал для развития археологии и изучения истории, но никак не преступник. Судебный процесс над ним носит политический характер и не имеет никакого отношения к каким-либо реальным преступным действиям", - сказал Штехбарт.
Омбудсмен подчеркнул, что если польский суд действительно принципиальный и следует букве закона, то Бутягина не экстрадируют на Украину
, а предоставят возможность вернуться домой в Россию
.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Окружной суд Варшавы
15 января начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.