Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 16.01.2026 (обновлено: 18:44 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/ombudsmen-2068363389.html
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим - РИА Новости, 16.01.2026
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим
Судебный процесс над российским археологом Александром Бутягиным, задержанным в Польше за раскопки в Крыму, является политическим и не имеет никакого отношения... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:59:00+03:00
2026-01-16T18:44:00+03:00
украина
республика крым
польша
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068388112_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_2ee9a66866177fa80bb23a87d596db80.jpg
https://ria.ru/20260115/butyagin-2068105675.html
https://ria.ru/20260115/butyagin-2068182983.html
украина
республика крым
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068388112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f995b2e61554d05d0634ddd05ccfd49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, польша, александр бутягин
Украина, Республика Крым, Польша, Александр Бутягин
Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим

Омбудсмен Штехбарт назвал процесс над Бутягиным политическим

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert KowalewskiРоссийский археолог Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы. 16 января 2026
Российский археолог Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski
Российский археолог Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы. 16 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Судебный процесс над российским археологом Александром Бутягиным, задержанным в Польше за раскопки в Крыму, является политическим и не имеет никакого отношения к каким-либо нарушениям правовых норм, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.
"Александр Бутягин – это человек науки, выдающийся ученый, который много сделал для развития археологии и изучения истории, но никак не преступник. Судебный процесс над ним носит политический характер и не имеет никакого отношения к каким-либо реальным преступным действиям", - сказал Штехбарт.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше
15 января, 16:36
Омбудсмен подчеркнул, что если польский суд действительно принципиальный и следует букве закона, то Бутягина не экстрадируют на Украину, а предоставят возможность вернуться домой в Россию.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Окружной суд Варшавы 15 января начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Российский археолог Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
15 января, 21:39
 
УкраинаРеспублика КрымПольшаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала