Омбудсмен назвал процесс над Бутягиным политическим

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Судебный процесс над российским археологом Александром Бутягиным, задержанным в Польше за раскопки в Крыму, является политическим и не имеет никакого отношения к каким-либо нарушениям правовых норм, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.