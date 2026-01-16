Жители Одессы перекрыли улицу из-за отсутствия света

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Жители Одессы на юге Украины перекрыли улицу в центре города из-за длительного отсутствия электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Из-за двухнедельного отключения света люди перекрыли улицу в центре Одессы. В другой части города жители пожаловались, что в соседних домах не выключают свет; их начали выключать, но на той линии оказалась насосная – теперь во время отключений район без воды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
В Киеве третий день нет света, пишут СМИ
15 января, 19:14