В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов
18:01 16.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов
В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов
Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины во время мобилизационных мероприятий задержали мужчину, около часа возили его по городу и требовали 6 тысяч... РИА Новости, 16.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов

В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов за освобождение

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины во время мобилизационных мероприятий задержали мужчину, около часа возили его по городу и требовали 6 тысяч долларов за освобождение, сообщает областная прокуратура.
"Вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили на вымогательстве трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, так на Украине называют военкоматы – ред.), а также члена общественной организации. По данным следствия, во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус. Применяя физическое принуждение, около часа возили по городу. В ходе этого требовали от "заложника" 6 тысяч долларов за недоставление его в ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Отмечается, что все причастные к инциденту задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Их действия подпадают под статью "Незаконное лишение свободы и вымогательство в условиях военного положения".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
