ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки

ГЕНИЧЕСК, 16 янв - РИА Новости. Боевики киевского режима за сутки нанесли 43 артиллерийских удара по левому берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 29 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 29 населенным пунктам Херсонской области 43 артиллерийских удара", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Новая Маячка, Каховка, Бехтеры, Великие Копани, Новая Каховка, Гладковка, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Казачьи Лагеря, Каиры, Корсунка, Костогрызово, Малая Лепетиха, Малые Копани, Нечаево, Новая Збурьевка, Обрывки, Подлесное, Подстепное, Пойма, Пролетарка, Раденск, Счастливое, Солонцы, Старая Збурьевка, Таврийское, Малая Каховка, Алешки.
22 июня 2022, 17:18