Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ - РИА Новости, 16.01.2026
14:36 16.01.2026 (обновлено: 14:48 16.01.2026)
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ
Отказ от принципа консенсуса является главной причиной кризиса в ОБСЕ, заявил РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 16.01.2026
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ

Новый постпред РФ назвал отказ от принципа консенсуса причиной кризиса в ОБСЕ

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Отказ от принципа консенсуса является главной причиной кризиса в ОБСЕ, заявил РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Для этого есть весь инструментарий. ОБСЕ — прекрасная база, и не нужно ничего придумывать дополнительно. Но просто этим инструментом не пользуются", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для восстановления полноценного диалога на этой площадке.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Полянский оценил риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ
Вчера, 13:32
По словам дипломата, сами швейцарцы сказали, что будут работать над тем, чтобы восстановить доверие, упоминали правила консенсуса. "Но ведь, собственно, все проблемы на этой площадке начались именно из-за того, что стали пренебрегать правилами консенсуса", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что если они к этому вопросу вернутся, для этого им ничего не нужно — это чисто политическое решение. "Не нужно какого-то нового решения о том, чтобы начать придерживаться правил консенсуса. Некоторые утверждают, что есть такая формула, как "консенсус минус один". Это и приводит к тем ситуациям, с которыми сейчас организация сталкивается, когда появляется фактически такое параллельное измерение, где нет России", - заключил дипломат.
Швейцария вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что "диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость".
Феридун Синирлиоглу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
15 января, 17:44
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
