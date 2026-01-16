Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ

По словам дипломата, сами швейцарцы сказали, что будут работать над тем, чтобы восстановить доверие, упоминали правила консенсуса. "Но ведь, собственно, все проблемы на этой площадке начались именно из-за того, что стали пренебрегать правилами консенсуса", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что если они к этому вопросу вернутся, для этого им ничего не нужно — это чисто политическое решение. "Не нужно какого-то нового решения о том, чтобы начать придерживаться правил консенсуса. Некоторые утверждают, что есть такая формула, как "консенсус минус один". Это и приводит к тем ситуациям, с которыми сейчас организация сталкивается, когда появляется фактически такое параллельное измерение, где нет России", - заключил дипломат.