https://ria.ru/20260116/obse-2068315927.html
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ - РИА Новости, 16.01.2026
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ
Отказ от принципа консенсуса является главной причиной кризиса в ОБСЕ, заявил РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:36:00+03:00
2026-01-16T14:36:00+03:00
2026-01-16T14:48:00+03:00
в мире
россия
швейцария
финляндия
обсе
дмитрий полянский
https://ria.ru/20260116/obse-2068300233.html
https://ria.ru/20260115/peregovory-2068137080.html
россия
швейцария
финляндия
В мире, Россия, Швейцария, Финляндия, ОБСЕ, Дмитрий Полянский
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ
Новый постпред РФ назвал отказ от принципа консенсуса причиной кризиса в ОБСЕ
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Отказ от принципа консенсуса является главной причиной кризиса в ОБСЕ, заявил РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Для этого есть весь инструментарий. ОБСЕ
— прекрасная база, и не нужно ничего придумывать дополнительно. Но просто этим инструментом не пользуются", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для восстановления полноценного диалога на этой площадке.
По словам дипломата, сами швейцарцы сказали, что будут работать над тем, чтобы восстановить доверие, упоминали правила консенсуса. "Но ведь, собственно, все проблемы на этой площадке начались именно из-за того, что стали пренебрегать правилами консенсуса", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что если они к этому вопросу вернутся, для этого им ничего не нужно — это чисто политическое решение. "Не нужно какого-то нового решения о том, чтобы начать придерживаться правил консенсуса. Некоторые утверждают, что есть такая формула, как "консенсус минус один". Это и приводит к тем ситуациям, с которыми сейчас организация сталкивается, когда появляется фактически такое параллельное измерение, где нет России", - заключил дипломат.
Швейцария
вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию
, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что "диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость".