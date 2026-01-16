Полянский оценил риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости отметил более конструктивную риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ по сравнению с финским.

Дипломат обратил внимание на то, что швейцарская сторона в ходе своего выступления озвучила много позитивных аспектов. При этом он подчеркнул, что ОБСЕ необходимо вернуться к своему базовому мандату, и для этого швейцарцам придется проявить решимость.