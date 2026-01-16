Полянский оценил риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости отметил более конструктивную риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ по сравнению с финским.
Швейцария вступила в председательство в ОБСЕ с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию, выполнявшую функции председателя в 2025 году. В четверг на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркнул, что диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость.
"По сравнению с финским председательством разница, конечно, есть. По крайней мере, вербально она чувствуется. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Полянский.
Дипломат обратил внимание на то, что швейцарская сторона в ходе своего выступления озвучила много позитивных аспектов. При этом он подчеркнул, что ОБСЕ необходимо вернуться к своему базовому мандату, и для этого швейцарцам придется проявить решимость.