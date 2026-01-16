Медаль Нобелевской премии мира 1936 года. Архивное фото

Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать другому, даже если награда сменит владельца, сообщили в Нобелевском центре мира.

"Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет", — говорится на странице центра в соцсети X.

Там подчеркнули, что, согласно правилам Нобелевского комитета, решение о лауреате окончательно и не подлежит пересмотру.

Встреча в Белом доме состоялась накануне вечером. Мачадо назвала Трампа наследником Вашингтона — по ее словам, народ Венесуэлы возвращает ему медаль Нобелевской премии мира в знак признания его исключительной приверженности свободе республики.

Президент США поблагодарил Мачадо и заявил, что это для него большая честь.