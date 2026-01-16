Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать другому, даже если награда сменит владельца, сообщили в Нобелевском центре мира.
"Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет", — говорится на странице центра в соцсети X.
Там подчеркнули, что, согласно правилам Нобелевского комитета, решение о лауреате окончательно и не подлежит пересмотру.
Так в центре отреагировали на новости о том, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала свою нобелевскую медаль президенту США Дональду Трампу.
Встреча в Белом доме состоялась накануне вечером. Мачадо назвала Трампа наследником Вашингтона — по ее словам, народ Венесуэлы возвращает ему медаль Нобелевской премии мира в знак признания его исключительной приверженности свободе республики.
Президент США поблагодарил Мачадо и заявил, что это для него большая честь.
В октябре Нобелевский комитет в Осло присудил Мачадо премию мира за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".