Рейтинг@Mail.ru
Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 16.01.2026 (обновлено: 10:46 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/obladatel-2068239626.html
Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре
Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре - РИА Новости, 16.01.2026
Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре
Титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать другому, даже если награда сменит владельца, сообщили в Нобелевском центре мира. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T09:35:00+03:00
2026-01-16T10:46:00+03:00
в мире
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
нобелевская премия мира
норвежский нобелевский комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_242:0:2172:1086_1920x0_80_0_0_bd87da46685dd7a3241e1ee1bcc60c4e.jpg
https://ria.ru/20260110/tramp-2067060531.html
https://ria.ru/20260107/tramp-2066779162.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_15:0:2360:1759_1920x0_80_0_0_ad21b4283bfe68c25b05613e4d010283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, нобелевская премия мира, норвежский нобелевский комитет
В мире, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Нобелевская премия мира, Норвежский Нобелевский комитет
Титул лауреата премии нельзя передать другому, заявили в Нобелевском центре

Нобелевский центр мира: титул лауреата премии не может быть передан другому

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать другому, даже если награда сменит владельца, сообщили в Нобелевском центре мира.
"Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет", — говорится на странице центра в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп демонстрирует значок с самим собой во время встречи с руководителями нефтяной промышленности в Белом доме. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп потребовал по Нобелевской премии за каждый остановленный конфликт
10 января, 00:13
Там подчеркнули, что, согласно правилам Нобелевского комитета, решение о лауреате окончательно и не подлежит пересмотру.
Так в центре отреагировали на новости о том, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала свою нобелевскую медаль президенту США Дональду Трампу.
Встреча в Белом доме состоялась накануне вечером. Мачадо назвала Трампа наследником Вашингтона — по ее словам, народ Венесуэлы возвращает ему медаль Нобелевской премии мира в знак признания его исключительной приверженности свободе республики.
Президент США поблагодарил Мачадо и заявил, что это для него большая честь.
В октябре Нобелевский комитет в Осло присудил Мачадо премию мира за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
7 января, 18:02
 
В миреСШАМария Корина МачадоДональд ТрампНобелевская премия мираНорвежский Нобелевский комитет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала