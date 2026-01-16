https://ria.ru/20260116/nyt-2068313151.html
Глава ЦРУ встретился с Родригес в Каракасе, пишет NYT
Глава ЦРУ встретился с Родригес в Каракасе, пишет NYT - РИА Новости, 16.01.2026
Глава ЦРУ встретился с Родригес в Каракасе, пишет NYT
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 16.01.2026
