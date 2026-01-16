Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦРУ встретился с Родригес в Каракасе, пишет NYT
14:23 16.01.2026 (обновлено: 15:05 16.01.2026)
Глава ЦРУ встретился с Родригес в Каракасе, пишет NYT
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, венесуэла, сша, центральное разведывательное управление (цру), каракас
В мире, Венесуэла, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Каракас
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе, сообщает газета New York Times.
"Рэтклифф… встретился с Дельси Родригес… в Каракасе в четверг", - пишет издание.
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт
Вчера, 05:58
По данным газеты, Рэтклифф сообщил Дельси Родригес, что власти США считают ее правительство наилучшим вариантом для обеспечения стабильности Венесуэлы в краткосрочной перспективе.
Участники встречи обсудили сотрудничество по линии спецслужб, стабилизацию экономики и необходимость противодействия "противникам Америки, особенно наркоторговцам", пишет издание. Газета отмечает, что Рэтклифф – наиболее высокопоставленный американский чиновник, посетивший Венесуэлу после операции США по захвату ее президента Николаса Мадуро.
Источник заявил газете, что Рэтклифф встретился с Родригес по указанию президента США Дональда Трампа, который попросил донести до нее "посыл, что США надеются на улучшение рабочих отношений".
Автозаправочная станция в Матансасе, Куба. Январь 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Жители Кубы отреагировали на заявления Трампа о венесуэльской нефти
Вчера, 08:36
 
В миреВенесуэлаСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Каракас
 
 
