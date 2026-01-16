Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Действующее регулирование в России, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным подходом, чем инициатива о введении единых норм для всех авиакомпаний, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

"Действующее регулирование, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади (5 кг) и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным и практичным подходом... Инициатива об унификации, хотя и продиктована намерением упростить правила для пассажиров, на практике может привести к обратному результату", - отметили в Минтрансе.

Сейчас в федеральных авиационных правилах зафиксирована норма бесплатного провоза ручной клади. Она устанавливается перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. В то же время габариты ручной клади и вещей, провозимых сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания дополнительной платы, устанавливаются перевозчиками в зависимости от типа воздушного судна и количества мест для размещения ручной клади.