17:42 16.01.2026
Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Действующее регулирование в России, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным подходом, чем инициатива о введении единых норм для всех авиакомпаний, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении внесенный в 2025 году законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади.
"Действующее регулирование, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади (5 кг) и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным и практичным подходом... Инициатива об унификации, хотя и продиктована намерением упростить правила для пассажиров, на практике может привести к обратному результату", - отметили в Минтрансе.
Сейчас в федеральных авиационных правилах зафиксирована норма бесплатного провоза ручной клади. Она устанавливается перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. В то же время габариты ручной клади и вещей, провозимых сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания дополнительной платы, устанавливаются перевозчиками в зависимости от типа воздушного судна и количества мест для размещения ручной клади.
В ведомстве подчеркнули, что инициатива ввести единые размеры ручной клади "не учитывает технологическое разнообразие парка, основы бизнес-моделей перевозчиков и может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников, без существенного выигрыша в безопасности или удобстве".
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
30 мая 2025, 18:55
 
Туризм
 
 
