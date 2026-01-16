https://ria.ru/20260116/normy-2068374645.html
Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний
Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний - РИА Новости, 16.01.2026
Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний
Действующее регулирование в России, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:42:00+03:00
2026-01-16T17:42:00+03:00
2026-01-16T17:42:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_969bcc6a69414d80f40ced9794f43534.jpg
Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний
Минтранс раскритиковал идею о единых нормах ручной клади для всех авиакомпаний
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Действующее регулирование в России, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным подходом, чем инициатива о введении единых норм для всех авиакомпаний, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
Сейчас в Госдуме
находится на рассмотрении внесенный в 2025 году законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади.
«
"Действующее регулирование, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади (5 кг) и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным и практичным подходом... Инициатива об унификации, хотя и продиктована намерением упростить правила для пассажиров, на практике может привести к обратному результату", - отметили в Минтрансе.
Сейчас в федеральных авиационных правилах зафиксирована норма бесплатного провоза ручной клади. Она устанавливается перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. В то же время габариты ручной клади и вещей, провозимых сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания дополнительной платы, устанавливаются перевозчиками в зависимости от типа воздушного судна и количества мест для размещения ручной клади.
В ведомстве подчеркнули, что инициатива ввести единые размеры ручной клади "не учитывает технологическое разнообразие парка, основы бизнес-моделей перевозчиков и может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников, без существенного выигрыша в безопасности или удобстве".