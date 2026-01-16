Рейтинг@Mail.ru
Netflix продлил право на три товарных знака в России - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/netflix-2068214211.html
Netflix продлил право на три товарных знака в России
Netflix продлил право на три товарных знака в России - РИА Новости, 16.01.2026
Netflix продлил право на три товарных знака в России
Американский стриминговый сервис Netflix продлил право на действие в России трех товарных знаков с изображением красной буквы "N" до 2036 года, выяснило РИА... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T04:47:00+03:00
2026-01-16T04:47:00+03:00
россия
украина
netflix
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_02cde03c4dfd7aa4dfc3098fdba832aa.jpg
https://ria.ru/20260115/viola-2068155457.html
https://ria.ru/20250422/rossija-2012683466.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfc0336bef3f3bd5ef0545e707af19fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, netflix, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Украина, Netflix, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Netflix продлил право на три товарных знака в России

РИА Новости: Netflix продлил действие товарных знаков с красной "N" до 2036 года

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix продлил право на действие в России трех товарных знаков с изображением красной буквы "N" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарные знаки с изображением буквы "N" изначально была 2 ноября 2026 года. Однако американская компания подала заявления в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарными знаками.
Плавленный сыр Виола марки Валио на прилавке в магазине - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Viola потеряла товарный знак в России
Вчера, 18:47
Ведомство удовлетворило заявления Netflix. По данным Роспатента, компания будет владеть товарными знаками до ноября 2036 года и предоставлять в России под этим брендом развлекательные и образовательные услуги, транслировать аудиовизуальный и мультимедийный контент.
Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
22 апреля 2025, 11:16
 
РоссияУкраинаNetflixФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала