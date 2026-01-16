Netflix продлил право на три товарных знака в России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix продлил право на действие в России трех товарных знаков с изображением красной буквы "N" до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дата истечения срока действия исключительного права на товарные знаки с изображением буквы "N" изначально была 2 ноября 2026 года. Однако американская компания подала заявления в Роспатент, чтобы продлить срок владения товарными знаками.
Netflix – американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
