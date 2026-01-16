Рейтинг@Mail.ru
Глава Роснедр рассказал о планах по развитию отрасли редких металлов - РИА Новости, 16.01.2026
07:26 16.01.2026
Глава Роснедр рассказал о планах по развитию отрасли редких металлов
Глава Роснедр рассказал о планах по развитию отрасли редких металлов - РИА Новости, 16.01.2026
Глава Роснедр рассказал о планах по развитию отрасли редких металлов
План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России, который был подписан 1 декабря, охватывает всю производственную... РИА Новости, 16.01.2026
экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Глава Роснедр рассказал о планах по развитию отрасли редких металлов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России, который был подписан 1 декабря, охватывает всю производственную цепочку: от геологоразведки до перерабатывающих секторов экономики, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Мое внутреннее ощущение, что дискуссии уже пора заканчивать. Надо начинать работать. И план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов, который Минпромторг разработал к 1 декабря, идеологически сделан очень правильно, потому что он охватывает всю производственную цепочку: геологоразведку, развитие действующих добывающих предприятий и дальше работу перерабатывающих секторов экономики", - сказал он.
Глава Роснедр Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов
6 апреля 2025, 02:23
Гендиректор предприятия "Полярный литий" Игорь Демидов отмечал в беседе с РИА Новости в октябре, что основным ограничивающим фактором для развития отрасли редких металлов является низкий объем потребления внутри страны.
Казанов рассказывал РИА Новости в июне, что геологоразведка редкоземельных металлов в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку. А в апреле в Роснедрах говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов.
По данным ведомства, затраты на каждый технологический цикл переработки редкоземельного сырья могут достигать нескольких десятков или сотен миллионов рублей. Строительство же заводов по переработке и выпуску высокотехнологичной продукции на основе РМ и РЗМ - это десятки или сотни миллиардов рублей.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
12 июня 2025, 15:45
 
