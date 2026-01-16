Глава Роснедр рассказал о планах по развитию отрасли редких металлов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России, который был подписан 1 декабря, охватывает всю производственную цепочку: от геологоразведки до перерабатывающих секторов экономики, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.

"Мое внутреннее ощущение, что дискуссии уже пора заканчивать. Надо начинать работать. И план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов, который Минпромторг разработал к 1 декабря, идеологически сделан очень правильно, потому что он охватывает всю производственную цепочку: геологоразведку, развитие действующих добывающих предприятий и дальше работу перерабатывающих секторов экономики", - сказал он.

Гендиректор предприятия "Полярный литий" Игорь Демидов отмечал в беседе с РИА Новости в октябре, что основным ограничивающим фактором для развития отрасли редких металлов является низкий объем потребления внутри страны.

Казанов рассказывал РИА Новости в июне, что геологоразведка редкоземельных металлов в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку. А в апреле в Роснедрах говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов.