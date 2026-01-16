https://ria.ru/20260116/nebenzya-2068195335.html
Россия требует не совершать безрассудных шагов против Ирана, заявил Небензя
Россия требует от США воздержаться от новых безрассудных шагов в отношении Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
россия
иран
сша
