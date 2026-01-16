Рейтинг@Mail.ru
Россия требует не совершать безрассудных шагов против Ирана, заявил Небензя
00:12 16.01.2026
Россия требует не совершать безрассудных шагов против Ирана, заявил Небензя
Россия требует от США воздержаться от новых безрассудных шагов в отношении Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, россия, иран, сша, василий небензя, оон
В мире, Россия, Иран, США, Василий Небензя, ООН
Тегеран. Архивное фото
ООН, 16 янв - РИА Новости. Россия требует от США воздержаться от новых безрассудных шагов в отношении Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов. Вместо этого стоит сосредоточиться на обеспечении твердых гарантий отказа от дальнейшей конфронтации", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
