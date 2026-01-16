Рейтинг@Mail.ru
США нагнетают напряженность вокруг Ирана, заявил Небензя
00:04 16.01.2026
США нагнетают напряженность вокруг Ирана, заявил Небензя
США продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что помощь протестующим "уже в пути", заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 16.01.2026
2026
в мире, сша, иран, василий небензя, оон, россия
В мире, США, Иран, Василий Небензя, ООН, Россия
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 16 янв – РИА Новости. США продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что помощь протестующим "уже в пути", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Соединенные Штаты продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что помощь уже в пути", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.
