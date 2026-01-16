Рейтинг@Mail.ru
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью - РИА Новости, 16.01.2026
00:27 16.01.2026
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям, заявил постоянный представитель РФ при ООН... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
россия
сша
иран
василий небензя
оон
россия
сша
иран
в мире, россия, сша, иран, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Иран, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью

Небензя призвал США положить конец своим эскалационным действиям

ООН, 16 янв - РИА Новости. Россия призывает США прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Ирану.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Небензя назвал ситуацию в Иране примером цветных революций
В миреРоссияСШАИранВасилий НебензяООН
 
 
