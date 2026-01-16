Рейтинг@Mail.ru
Nike продлил в России несколько товарных знаков - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/nayk-2068326501.html
Nike продлил в России несколько товарных знаков
Nike продлил в России несколько товарных знаков - РИА Новости, 16.01.2026
Nike продлил в России несколько товарных знаков
Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России товарные знаки Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max, выяснило РИА РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:31:00+03:00
2026-01-16T15:31:00+03:00
россия
орегон
сша
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
nike, inc.
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790576925_0:109:3239:1930_1920x0_80_0_0_31b180b574488a7c70ec43ea5d366cf6.jpg
https://ria.ru/20260115/intel-2067968317.html
https://ria.ru/20260115/coca-cola-2067953808.html
россия
орегон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790576925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_57f297475035eb7010e0276f2f203bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, орегон, сша, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), nike, inc., в мире
Россия, Орегон, США, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Nike, Inc., В мире
Nike продлил в России несколько товарных знаков

Nike продлил в России ряд товарных знаков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМагазин Nike
Магазин Nike - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Магазин Nike. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России товарные знаки Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак Nike Shox должно истечь в августе 2026 года, на AF1 - в мае 2026 года, на Jordan - в ноябре 2026 года, а на Air Max и Tn Air - в октябре 2026 года. Однако Nike подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Логотип компании Intel - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Intel зарегистрировал в России товарный знак видеокарт
15 января, 07:50
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявления компании и продлив сроки действия знаков до 2036 года. По данным Роспатента, Nike сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, футболки, носки, гимнастические и спортивные товары, мячи.
В марте 2022 года Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. В конце июня того же года компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Фирма отметила, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в РФ, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.
Американская компания Nike Inc. - один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки
15 января, 03:32
 
РоссияОрегонСШАФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Nike, Inc.В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала