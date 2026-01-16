Nike продлил в России несколько товарных знаков

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в России товарные знаки Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак Nike Shox должно истечь в августе 2026 года, на AF1 - в мае 2026 года, на Jordan - в ноябре 2026 года, а на Air Max и Tn Air - в октябре 2026 года. Однако Nike подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявления компании и продлив сроки действия знаков до 2036 года. По данным Роспатента, Nike сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, футболки, носки, гимнастические и спортивные товары, мячи.
В марте 2022 года Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. В конце июня того же года компания приняла решение полностью уйти с российского рынка. Фирма отметила, что сайт и мобильное приложение больше не будут доступны в РФ, а магазины Nike, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.