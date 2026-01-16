Рейтинг@Mail.ru
14:55 16.01.2026
НАТО не сможет среагировать на захват Гренландии США, считают в Брюсселе
Эксперт Блокманс: НАТО не сможет среагировать на захват Гренландии США

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. НАТО окажется неспособной отреагировать в случае захвата США Гренландии, поскольку любые военные действия в рамках альянса требуют единогласного одобрения, а Вашингтон является его ключевым участником, говорится в материале ассоциированного старшого научного сотрудника Центра европейских политических исследований (CEPS) Стивен Блокманс.
Центр европейских политических исследований (CEPS) - независимый аналитический центр в Брюсселе, специализирующийся на анализе политики Европейского союза. Его исследования регулярно цитируются институтами ЕС и правительствами союза.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
13 января, 06:13
"Если бы ситуация обострилась и США аннексировали Гренландию с использованием сочетания военной демонстрации силы и гибридных средств, это нанесло бы серьезный удар по НАТО. Альянс оказался бы фактически неспособным отреагировать, поскольку любые военные действия требуют единогласного одобрения, а США являются ключевым членом организации", - добавил эксперт CEPS.
Блокманс считает, что, пока в европейских столицах сохраняется убежденность в том, что демократия в США устоит, и существует краткосрочная надежда на смену администрации, союзникам в Европе невыгодно объявлять НАТО "мертвой".
"Инициатива США в отношении Гренландии не приведет к распаду ни НАТО, ни ЕС, однако аргументы администрации Трампа уже сейчас оправдывают необходимость создания отдельного европейского оборонного столпа. Его угрозы "взять под контроль" Гренландию несовместимы с базовой логикой НАТО, основанной на уважении суверенитета государств-членов. Они противоречат принципу, согласно которому коллективная безопасность обеспечивается сотрудничеством, а не принуждением между союзниками", - сказано в материале.
По его мнению, в нынешних политических условиях крайне маловероятно, что ЕС направит войска в Гренландию для сдерживания возможного военного вмешательства США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гренландия намерена обеспечить оборону под эгидой НАТО, сообщает Reuters
12 января, 19:01
 
