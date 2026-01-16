НАТО не сможет среагировать на захват Гренландии США, считают в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. НАТО окажется неспособной отреагировать в случае захвата США Гренландии, поскольку любые военные действия в рамках альянса требуют единогласного одобрения, а Вашингтон является его ключевым участником, говорится в материале ассоциированного старшого научного сотрудника Центра европейских политических исследований (CEPS) Стивен Блокманс.

По его мнению, в нынешних политических условиях крайне маловероятно, что ЕС направит войска в Гренландию для сдерживания возможного военного вмешательства США.