Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте 19 января примет в Брюсселе главу минобороны Дании и главу МИД Гренландии, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:15:00+03:00
