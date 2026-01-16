Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 16.01.2026 (обновлено: 13:17 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/nato-2068295856.html
Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии
Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте 19 января примет в Брюсселе главу минобороны Дании и главу МИД Гренландии, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:15:00+03:00
2026-01-16T13:17:00+03:00
в мире
дания
гренландия
брюссель
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025282478_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_f3dc92f6f901a8efd28466b89455f6d9.jpg
https://ria.ru/20260116/nato-2068289154.html
дания
гренландия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025282478_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ca6e97c9168298ebb2446f5b16fa8b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, гренландия, брюссель, нато
В мире, Дания, Гренландия, Брюссель, НАТО
Генсек НАТО 19 января примет глав минобороны Дании и МИД Гренландии

Генсек НАТО 19 января примет в Брюсселе глав минобороны Дании и МИД Гренландии

© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте 19 января примет в Брюсселе главу минобороны Дании и главу МИД Гренландии, говорится в сообщении пресс-службы альянса.
"В понедельник, 19 января 2026 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром иностранных дел и научных исследований Гренландии Вивиан Моцфельдт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
НАТО удалила брифинг 1999 года, оправдывавший лишение сербов воды
Вчера, 13:00
 
В миреДанияГренландияБрюссельНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала