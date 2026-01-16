НАТО удалила брифинг 1999 года, оправдывавший лишение сербов воды

БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. НАТО удалила со своего сайта стенограмму брифинга от 25 мая 1999 года, на котором пресс-секретарь альянса Джейми Ши оправдывал удары по гражданской инфраструктуре Сербии.

Архивный сервис Wayback Machine позволяет установить, что документ исчез в период между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.

"Да, к сожалению, электроэнергия также обеспечивает работу систем командования и управления. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы все его население имело воду и электричество, ему достаточно принять пять условий НАТО , и мы прекратим эту кампанию. Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если это имеет гражданские последствия, это его проблема, но эта вода, это электричество будут снова включены для населения Сербии", — так Ши объяснил тогда, почему 70 процентов сербов лишены света и воды.

НАТО пока не ответила на запрос РИА Новости о причинах удаления стенограммы с сайта.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к натовским бомбардировкам Югославии. Военная операция проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН , только на основании утверждений западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили в Косово этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.