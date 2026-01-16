Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026

Члены НАТО отказываются признавать раскол в альянсе, пишет Politico
09:40 16.01.2026
Члены НАТО отказываются признавать раскол в альянсе, пишет Politico
в мире
сша
финляндия
дональд трамп
нато
в мире, сша, финляндия, дональд трамп, нато
Члены НАТО отказываются признавать раскол в альянсе, пишет Politico

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Члены НАТО на фоне исходящих от США заявлений отказываются признавать предположения о раскола в альянсе, настаивая на том, что он "сильнее, чем когда-либо", пишет газета Politico со ссылкой на заявления глав МИД Британии и Финляндии.
"Великобритания и многие её союзники неохотно принимают любые предположения о каких-либо трещинах в альянсе", - говорится в материале.
Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что НАТО перестала бы существовать, если бы он не стал главой США. Глава Белого дома также подчеркнул, что считает себя спасителем альянса.
"НАТО сильнее, чем когда-либо", - заявила в комментарии изданию министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, отвечая на вопрос о том, находится ли альянс в кризисе. По данным Politico, министр иностранных дел Британии Иветт Купер также утверждает, что НАТО "чрезвычайно сильна".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
Вчера, 08:00
 
