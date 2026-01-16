Члены НАТО отказываются признавать раскол в альянсе, пишет Politico

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Члены НАТО на фоне исходящих от США заявлений отказываются признавать предположения о раскола в альянсе, настаивая на том, что он "сильнее, чем когда-либо", пишет газета Politico со ссылкой на заявления глав МИД Британии и Финляндии.