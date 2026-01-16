Жителя КБР, ранившего из ружья девушку, ждет суд

НАЛЬЧИК, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он, стреляя в воздух из ружья во дворе многоквартирного дома, ранил в лицо находившуюся на 10-м этаже 18-летнюю девушку, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что 29 октября 2025 года мужчина 1996 года рождения во дворе многоэтажного жилого дома по улице Калинина в Нальчике произвел множество хаотичных выстрелов в воздух из ружья и ранил в лицо находившуюся на десятом этаже девушку 2007 года рождения.
В Москве вынесли приговор мужчине, стрелявшего из окна по прохожим
30 марта 2025, 12:39
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением оружия") и п.п. "в", "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия)", - говорится в сообщении.
Санкции данных статей УК РФ предусматривают до десяти лет лишения свободы.
В прокуратуре региона добавили, что обвиняемый – 29-летний житель Баксанского района сначала стрелял в воздух из травматического оружия, находясь в автомобиле, двигавшемся в составе свадебного кортежа. Затем, выйдя из машины, он произвел выстрелы вверх из гладкоствольного ружья, попав в лицо выглядывающей из окна квартиры 18-летней местной жительницы.
"Уголовное направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.