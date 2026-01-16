Рейтинг@Mail.ru
Жителя КБР, ранившего из ружья девушку, ждет суд - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/nalchik-2068379285.html
Жителя КБР, ранившего из ружья девушку, ждет суд
Жителя КБР, ранившего из ружья девушку, ждет суд - РИА Новости, 16.01.2026
Жителя КБР, ранившего из ружья девушку, ждет суд
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он, стреляя в воздух из ружья РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T18:00:00+03:00
2026-01-16T18:00:00+03:00
происшествия
россия
нальчик
баксанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20250330/moskva-2008225201.html
https://ria.ru/20260115/kuban-2067996870.html
россия
нальчик
баксанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нальчик, баксанский район
Происшествия, Россия, Нальчик, Баксанский район
Жителя КБР, ранившего из ружья девушку, ждет суд

В Нальчике СК завершил дело ранившего девушку из ружья в лицо мужчины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он, стреляя в воздух из ружья во дворе многоквартирного дома, ранил в лицо находившуюся на 10-м этаже 18-летнюю девушку, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что 29 октября 2025 года мужчина 1996 года рождения во дворе многоэтажного жилого дома по улице Калинина в Нальчике произвел множество хаотичных выстрелов в воздух из ружья и ранил в лицо находившуюся на десятом этаже девушку 2007 года рождения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Москве вынесли приговор мужчине, стрелявшего из окна по прохожим
30 марта 2025, 12:39
"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением оружия") и п.п. "в", "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия)", - говорится в сообщении.
Санкции данных статей УК РФ предусматривают до десяти лет лишения свободы.
В прокуратуре региона добавили, что обвиняемый – 29-летний житель Баксанского района сначала стрелял в воздух из травматического оружия, находясь в автомобиле, двигавшемся в составе свадебного кортежа. Затем, выйдя из машины, он произвел выстрелы вверх из гладкоствольного ружья, попав в лицо выглядывающей из окна квартиры 18-летней местной жительницы.
"Уголовное направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Кубани увеличили срок мужчине, устроившему стрельбу около гимназии
15 января, 10:49
 
ПроисшествияРоссияНальчикБаксанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала