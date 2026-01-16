В Находке полиция проводит проверку после осквернения памятника Ленину

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника В.И. Ленину в приморской Находке, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях распространилась информация об осквернении памятника В.И. Ленину запрещенной рекламой наркосайта.
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что так тренируется
5 декабря 2025, 19:40
"Полиция Находки проводит проверку по факту осквернения памятника. В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили публикацию о том, что на Центральной площади осквернён памятник В.И. Ленину... В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и личности граждан, причастных к совершению данного деяния", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, как сообщают в УМВД, будет принято процессуальное решение.
В Польше демонтировали памятник советским солдатам
10 декабря 2025, 17:10