Рейтинг@Mail.ru
В Находке полиция проводит проверку после осквернения памятника Ленину - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/nahodka-2068215019.html
В Находке полиция проводит проверку после осквернения памятника Ленину
В Находке полиция проводит проверку после осквернения памятника Ленину - РИА Новости, 16.01.2026
В Находке полиция проводит проверку после осквернения памятника Ленину
Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника В.И. Ленину в приморской Находке, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:03:00+03:00
2026-01-16T05:03:00+03:00
происшествия
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
https://ria.ru/20251205/mma-2060205439.html
https://ria.ru/20251210/pamyatnik-2061179404.html
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Находке полиция проводит проверку после осквернения памятника Ленину

УМВД проводит проверку по факту осквернения памятника Ленину в Находке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту осквернения памятника В.И. Ленину в приморской Находке, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях распространилась информация об осквернении памятника В.И. Ленину запрещенной рекламой наркосайта.
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что так тренируется
5 декабря 2025, 19:40
"Полиция Находки проводит проверку по факту осквернения памятника. В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили публикацию о том, что на Центральной площади осквернён памятник В.И. Ленину... В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и личности граждан, причастных к совершению данного деяния", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, как сообщают в УМВД, будет принято процессуальное решение.
Снос памятника советским солдатам в городе Машево Западно-Поморского воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Польше демонтировали памятник советским солдатам
10 декабря 2025, 17:10
 
ПроисшествияНаходкаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала