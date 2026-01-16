Рейтинг@Mail.ru
"Что-то сломалось". Доктор Мясников рухнул во время съемок
21:15 16.01.2026 (обновлено: 21:48 16.01.2026)
"Что-то сломалось". Доктор Мясников рухнул во время съемок
Телеведущий Александр Мясников упал во время съемок своей программы на телеканале "Россия 1", тестируя спортивное оборудование, сообщается в его... РИА Новости, 16.01.2026
2026
"Что-то сломалось". Доктор Мясников рухнул во время съемок

Доктор Мясников упал с тренажера во время съемок программы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеведущий Александр Мясников упал во время съемок своей программы на телеканале "Россия 1", тестируя спортивное оборудование, сообщается в его Telegram-канале.
Медик поделился кадрами своей тренировки на джамперах — ходулях, которые позволяют делать высокие прыжки. На видео он попытался встать в них на фитнес-тренажер, состоящий из длинной доски и лежащего под ней валика. Однако врач не смог удержать равновесие и упал.
"По-моему, что-то у меня сломалось", — заявил Мясников, сидя на полу.
Ранее Мясников в эфире телеканала "Россия 1" отчитал россиян, отказывающихся принимать статины. По его мнению, прекращать их прием в новогодние праздники из-за алкоголя не стоит из-за опасности резкого прекращения приема лекарств.
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
10 декабря 2025, 22:45
10 декабря 2025, 22:45
 
