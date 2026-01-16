Глава МВФ хочет попросить одобрить новую программу для Киева

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева собирается попросить исполнительный совет об утверждении новой программы кредитования для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов в ближайшие недели, передает агентство Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева собирается попросить исполнительный совет об утверждении новой программы кредитования для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов в ближайшие недели, передает агентство Рейтер

МВФ 26 ноября 2025 года заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов. В четверг агентство Рейтер передало, что Георгиева прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне, в том числе с Владимиром Зеленским

"В четверг Георгиева заявила, что собирается попросить исполнительный совет фонда одобрить новую программу кредитования для Украины на 8,1 миллиарда долларов в течение ближайших недель", - говорится в материале агентства.

По данным Рейтер, в ходе визита в Киев глава МВФ встретилась с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Она заявила, что суть требований программы останется неизменной, несмотря на то, что, по ее словам, на Украине многое изменилось со дня достижения предварительного соглашения по инициативе в ноябре 2025 года.

Кроме того, Георгиева четко дала понять украинскому руководству, что им необходимо добиться того, чтобы предложение об отмене льгот по НДС на потребительские товары было внесено в парламент. При этом она подчеркнула, что принятие инициативы парламентом до момента одобрения кредитной программы необязательно. Руководство МВФ обсуждает возможность дать Киеву один год на то, чтобы добиться нужной поддержки в Раде и принять отмену льгот, добавила Георгиева.

Как заявила в четверг директор по коммуникациям фонда Джули Козак, правительство Украины согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.