В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Причиной возгорания в Центре профессиональной подготовки в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия, сообщает региональный главк МВД России.
Ранее в региональном МВД сообщали, что в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее в ведомстве сообщили РИА Новости, что число пострадавших возросло до 12. Затем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 18 пострадавших при пожаре госпитализировали, состояние четырех крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.
"По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В региональном главке отметили. что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.