В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре
15:22 16.01.2026
В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре
В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре
Причиной возгорания в Центре профессиональной подготовки в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия, сообщает... РИА Новости, 16.01.2026
Республика Коми, Происшествия, Сыктывкар, Россия, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре

МВД: причиной возгорания в центре МВД в Сыктывкаре стали действия преподавателя

© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramПоследствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Причиной возгорания в Центре профессиональной подготовки в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия, сообщает региональный главк МВД России.
Ранее в региональном МВД сообщали, что в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее в ведомстве сообщили РИА Новости, что число пострадавших возросло до 12. Затем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 18 пострадавших при пожаре госпитализировали, состояние четырех крайне тяжелое, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.
"По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В региональном главке отметили. что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
