В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт

МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Восемнадцатилетняя девушка в Мурманске поддалась на убеждения телефонных мошенников, которым сообщила код от "Госуслуг", и по их указанию совершила попытку поджечь призывной пункт, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ РФ по Мурманской области.
Сообщается, что в отношении гражданки РФ 2007 года рождения следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России "Приготовление к совершению террористического акта".
"Установлено, что подозреваемая под влиянием телефонных мошенников сообщила им код от своей учетной записи на Едином портале "Государственных и муниципальных услуг", после чего с ней связался "следователь" и сообщил, что с использованием ее аккаунта совершены противоправные действия, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность", - рассказали в ведомстве.
Испугавшись, девушка по указанию злоумышленников вооружилась легковоспламеняющейся смесью и попыталась поджечь помещение одного из призывных пунктов Мурманска, который был обозначен "следователем" как офис телефонных мошенников. Однако довести дело до конца девушке не удалось, ее задержал наряд ППС, ущерба не допущено.
Как ранее сообщили в Октябрьском суде Мурманска, фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным источника РИА Новости, попытка поджога произошла на этой неделе.