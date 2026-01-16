В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт

"Установлено, что подозреваемая под влиянием телефонных мошенников сообщила им код от своей учетной записи на Едином портале "Государственных и муниципальных услуг", после чего с ней связался "следователь" и сообщил, что с использованием ее аккаунта совершены противоправные действия, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность", - рассказали в ведомстве.