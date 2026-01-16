Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/murmansk-2068344986.html
В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт
В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт - РИА Новости, 16.01.2026
В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт
Восемнадцатилетняя девушка в Мурманске поддалась на убеждения телефонных мошенников, которым сообщила код от "Госуслуг", и по их указанию совершила попытку... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:16:00+03:00
2026-01-16T16:16:00+03:00
происшествия
мурманск
россия
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260116/podrostki-2068286294.html
https://ria.ru/20260116/podzhog-2068280126.html
мурманск
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, россия, мурманская область
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область
В Мурманске мошенники убедили девушку поджечь призывной пункт

В Мурманске мошенники убедили 18-летнюю девушку поджечь призывной пункт

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Восемнадцатилетняя девушка в Мурманске поддалась на убеждения телефонных мошенников, которым сообщила код от "Госуслуг", и по их указанию совершила попытку поджечь призывной пункт, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ РФ по Мурманской области.
Сообщается, что в отношении гражданки РФ 2007 года рождения следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России "Приготовление к совершению террористического акта".
Задержанные за поджоги в Чебоксарах подростки о вербовке украинскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Задержанные за поджоги подростки рассказали о вербовке Киевом
Вчера, 12:42
"Установлено, что подозреваемая под влиянием телефонных мошенников сообщила им код от своей учетной записи на Едином портале "Государственных и муниципальных услуг", после чего с ней связался "следователь" и сообщил, что с использованием ее аккаунта совершены противоправные действия, за которые ей и ее родственникам грозит уголовная ответственность", - рассказали в ведомстве.
Испугавшись, девушка по указанию злоумышленников вооружилась легковоспламеняющейся смесью и попыталась поджечь помещение одного из призывных пунктов Мурманска, который был обозначен "следователем" как офис телефонных мошенников. Однако довести дело до конца девушке не удалось, ее задержал наряд ППС, ущерба не допущено.
Как ранее сообщили в Октябрьском суде Мурманска, фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По данным источника РИА Новости, попытка поджога произошла на этой неделе.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Хакасии подростки предстанут перед судом за поджог офиса Народного фронта
Вчера, 12:23
 
ПроисшествияМурманскРоссияМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала