В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога военкомата

МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу женщину, которая пыталась поджечь здание военкомата, говорится в сообщении суда.

Как указано в поступивших в суд материалах, женщина пыталась поджечь здание военкомата в Мурманске , однако была задержана. После возбуждения уголовного дела следователем направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Учитывая, что за преступление, в котором обвиняется гражданка П., предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на минимальный срок 10 лет, учитывая личность гражданки П., Октябрьский районный суд Мурманска избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.