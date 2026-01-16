Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога военкомата
15:36 16.01.2026
В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога военкомата
В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 16.01.2026
В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога военкомата
Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу женщину, которая пыталась поджечь здание военкомата, говорится в сообщении суда. РИА Новости, 16.01.2026
В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога военкомата

В Мурманске женщину арестовали за попытку поджога здания военкомата

Руки в наручниках. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу женщину, которая пыталась поджечь здание военкомата, говорится в сообщении суда.
Как указано в поступивших в суд материалах, женщина пыталась поджечь здание военкомата в Мурманске, однако была задержана. После возбуждения уголовного дела следователем направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Учитывая, что за преступление, в котором обвиняется гражданка П., предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на минимальный срок 10 лет, учитывая личность гражданки П., Октябрьский районный суд Мурманска избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Дату самого события РИА Новости в суде не уточнили. Однако, как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, попытка поджога произошла на этой неделе.
