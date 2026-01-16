Рейтинг@Mail.ru
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
20:23 16.01.2026 (обновлено: 21:18 16.01.2026)
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
технологии, москва, ржд, московское центральное кольцо (мцк)
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК

Электропоезд на участке Московского центрального кольца
Электропоезд на участке Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Электропоезд на участке Московского центрального кольца. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов.
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс.
Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.
