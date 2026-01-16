https://ria.ru/20260116/mtsk-2068409542.html
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК - РИА Новости, 16.01.2026
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК)
2026-01-16T20:23:00+03:00
2026-01-16T20:23:00+03:00
2026-01-16T21:18:00+03:00
технологии
москва
ржд
московское центральное кольцо (мцк)
москва
Новости
ru-RU
Минтранс ожидает запуска 60 беспилотных поездов на МЦК
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Шестьдесят полностью беспилотных электропоездов планируется запустить в перспективе на Московском центральном кольце (МЦК), следует из материалов Минтранса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве
. РЖД
запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК
для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс указывал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов.
"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На следующем этапе планируется внедрить 60 электропоездов на Московском центральном кольце с наивысшим уровнем автоматизации УА 4 (уровень автономности 4)", - пишет Минтранс.
Четвертый уровень автоматизации - это поезд без человека в кабине. Первые такие составы, говорили представители РЖД, планируется пустить на МЦК в 2026 году.