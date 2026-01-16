https://ria.ru/20260116/moskva-2068331759.html
В Москве техника ликвидирует последствия снегопада
В Москве техника ликвидирует последствия снегопада - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве техника ликвидирует последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные... РИА Новости, 16.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
2026
Новости
ru-RU
В Москве техника ликвидирует последствия снегопада
В Москве техника ликвидирует последствия мощного снегопада
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Непрерывно выполняются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, в дневное время - и с дворовых территорий. Приступили к вывозу снега с мест временного складирования. В работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.