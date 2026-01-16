В Москве техника ликвидирует последствия снегопада

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

