В Москве техника ликвидирует последствия снегопада
15:41 16.01.2026
В Москве техника ликвидирует последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные...
В Москве техника ликвидирует последствия снегопада

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, в работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Непрерывно выполняются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, в дневное время - и с дворовых территорий. Приступили к вывозу снега с мест временного складирования. В работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
