https://ria.ru/20260116/moskva-2068285570.html
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году порядка 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:40:00+03:00
2026-01-16T12:40:00+03:00
2026-01-16T12:40:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97634/56/976345624_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_a50893f2aef1a6f5f3625a838cc9387b.jpg
https://realty.ria.ru/20260116/moek-2068280440.html
https://ria.ru/20260116/moskva-2068264929.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97634/56/976345624_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cb747a76164ba583c81ff41945e27004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в 2026 году
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году порядка 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. Соответствующий график был опубликован в конце прошлого года. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что для безопасной работы газовой плиты очень важно своевременно ее проверять. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков.
Он также напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
Уточнить сведения можно на официальном сайте "Мосгаза" и в специальном Telegram-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.