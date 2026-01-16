Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:40 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/moskva-2068285570.html
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году порядка 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:40:00+03:00
2026-01-16T12:40:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97634/56/976345624_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_a50893f2aef1a6f5f3625a838cc9387b.jpg
https://realty.ria.ru/20260116/moek-2068280440.html
https://ria.ru/20260116/moskva-2068264929.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97634/56/976345624_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cb747a76164ba583c81ff41945e27004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве проверят около 1,8 миллиона газовых плит

Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в 2026 году

© Fotolia / Chepko DanilГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Fotolia / Chepko Danil
Газовая плита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверят в этом году порядка 1,8 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. Соответствующий график был опубликован в конце прошлого года. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - рассказал Бирюков.
Снегоуборочная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МОЭК утилизирует снег на собственной станции в Митине
Вчера, 12:24
Заммэра подчеркнул, что для безопасной работы газовой плиты очень важно своевременно ее проверять. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отметил Бирюков.
Он также напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
Уточнить сведения можно на официальном сайте "Мосгаза" и в специальном Telegram-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.
Отремонтированное здание с филенками в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Более 25 зданий с филенками отремонтировали в Москве в 2025 году
Вчера, 11:36
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала